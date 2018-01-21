ABD yalanlamıştı! Elinde patladı! Alın size terör ordusu...

ABD yalanlamıştı! Elinde patladı! Alın size terör ordusu...

ABD ve Türkiye'yi bir kez daha karşı karşıya getiren sınıra terör ordusu hamlesini Washington inkar etse de, yeni fotoğraflar gündeme bomba gibi düşecek. ABD'nin hafta içinde inkar ettiği Türkiye sınırına yerleştirilecek YPG'li teröristler, bugün Haseke'de mezuniyet törenine katıldı. Silahlarıyla geçit töreni yapan YPG'lilerin töreninde güneş gözlüğü takmış ABD özel kuvvetler askerleri de vardı. Uluslararası haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin eğitim kampından çekilen fotoğrafları tüm dünyaya servis etti. Haseke'deki mezuniyet töreninde sınırda görev alacak çok sayıda YPG'li terörist ellerinde silahlarla geçit töreni yapıyor. Halayların çekildiği törende güneş gözlüğü takmış ABD özel kuvvetler askerleri dikkat çekiyor.

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ABD yalanlamıştı! Elinde patladı! Alın size terör ordusu...

ABD'nin bir hafta önce ilan ettiği sınır birlikleri, Ankara ve Washington arasında yeniden şimşek yüklü bulutların çarpışmasına neden oldu. Türkiye başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere en yetkili ağızlardan Pentagon'un geri adım atmasını istiyor.

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ABD yalanlamıştı! Elinde patladı! Alın size terör ordusu...

REUTERS'İN FOTOĞRAFLARI HERŞEYİ ORTAYA DÖKTÜ: Pentagon hafta içinde yaptığı açıklamada Suriye'de herhangi bir sınır gücünün oluşturulmayacağını duyurdu ancak Reuters'ın geçtiği kareler bu açıklamayı yalanlıyor. Söz konusu fotoğraflar ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Tillerson'ın "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var. Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok" sözlerini de boşa çıkardı.

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ABD yalanlamıştı! Elinde patladı! Alın size terör ordusu...

ABD, Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristlerle başından beri işbirliği yapıyor.

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