ABD yalanlamıştı! Elinde patladı! Alın size terör ordusu...

ABD ve Türkiye'yi bir kez daha karşı karşıya getiren sınıra terör ordusu hamlesini Washington inkar etse de, yeni fotoğraflar gündeme bomba gibi düşecek. ABD'nin hafta içinde inkar ettiği Türkiye sınırına yerleştirilecek YPG'li teröristler, bugün Haseke'de mezuniyet törenine katıldı. Silahlarıyla geçit töreni yapan YPG'lilerin töreninde güneş gözlüğü takmış ABD özel kuvvetler askerleri de vardı. Uluslararası haber ajansı Reuters, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin eğitim kampından çekilen fotoğrafları tüm dünyaya servis etti. Haseke'deki mezuniyet töreninde sınırda görev alacak çok sayıda YPG'li terörist ellerinde silahlarla geçit töreni yapıyor. Halayların çekildiği törende güneş gözlüğü takmış ABD özel kuvvetler askerleri dikkat çekiyor.