ABD itiraf etti: Çin dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in dünyanın en gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu ve bazı alanlarda rakiplerini geçtiğini açıkladı.

ABD itiraf etti: Çin dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip

Çin ordusu dünyanın süper gücü olmay yolunda dev adımlarla ilerliyor. Ekonomik gücü kadar ordusunu da yenileyen Çin, ABD'nin gözünü korkuttu. ABD'nin itiraf niteliğinde yayınlanan rapor dikkatleri üzerine çekti. ABD Pentagon'un istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Dairesi'nin (DIA) raporuna göre Çin, kısmen, ülke pazarına girecek yabancı şirketlere teknolojik sırlarını verme zorunluluğu getiren yasaları sayesinde son yıllarda askeri alanda büyük ilerleme kaydetti.

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ABD itiraf etti: Çin dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip

Raporda, "Mümkün olan her yolla teknolojiye erişen Çin, donanma tasarımları, orta ve uzun menzilli füzeler ve hipersonik silahlar da (ses hızından defalarca daha hızlı olan ve füze savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler) dahil olmak üzere bir dizi teknolojide lider konumuna yükseldi. Teknoloji erişimine çoklu yaklaşık sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu şimdi bazı en modern silah sistemlerine sahip. Hatta bazı alanlarda dünya lideri" denildi.

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ABD itiraf etti: Çin dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip

DIA'nın raporunda, "Hava, deniz, uzay ve siber uzaydaki askeri kabiliyeti, Çin'i bölgede iradesini dayatabilecek konuma getirdi" ifadesi yer alıyor.

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ABD itiraf etti: Çin dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip

İstihbarat raporunda, Çin'in bölgesel ve küresel hedefleri vurabilecek, radara yakalanmayan orta ve uzun menzilli savaş uçakları geliştirdiğini, bu uçakların 2025'e kadar operasyonel hale gelebileceği belirtiliyor.

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