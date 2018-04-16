A101 19 Nisan aktüel indirim kataloğu yeni ürünler listesi

A101 19 Nisan aktüel indirim listesi günler öncesinden elden ele dolaştı, alışveril listeleri çoktan hazırlandı. A101 19 Nisan indirim kataloğunda bu hafta 23 Nisan çoşkusu da var. Çocukların bayramını erkenden kutlayan A101 marketlerde bu perşembe oyuncaklardan çocukların en sevdiği atıştırmalıklara kadar birçok üründe büyük indirim var. A101 marketlerde bu hafta Lisanslı tül perde 21.50 lira, Çocuk pijama takımı 15 lira, piknik seti 15 lira, renkli plastik ve bardak seti 2 lira, muya erkek ayakkabısı 30 lira, dik duruş korsesi 13 lira, sinbo elektrikli süpürge 180 lira, sinbo ütü 65 liradan satışa sunulacak.