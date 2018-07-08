A101 12 Temmuz aktüel katalog yeni indirimli ürünler listesi

A101 12 Temmuz aktüel kataloğu yine çok konuşulacak. 12 Temmuz perşembe gününe kadar A101 fırsatları dilden dile dolaşacak. Onlarca farklı ürünü piyasanın altına fiyatlarla satarak müşterisini düşünen A101 marketlerde 12 temmuz kataloğu yine fırsatlarla dolu. Haftanın sabırsızlıkla beklenen ürünleri arasında bu hafta regal 3 çekmeceli derin dondurucu 500 lira, KK su ısıtıcısı 30 liradan satışa sunulacak.
Piyasa bulacağınız birçok kaliteli ürünü en düşük fiyat garantisi ile satan A101marketlerde her hafta birbirinden farklı onlarca ürünü fırsat köşesinde bulabilirsiniz. Peki bu hafta 12 Temmuz'da A101 aktüel indirimleri neler birlikte bakalım... Mutfak karakter lisanslı nevresim takımı 40 lira koltuk örtüsü 10 lira, bay kısa kollu şortlu pijma takımı 20 lira,
A101 indirimleri yeni kampanyalarında Aprilla AHS 2019 SG Konik bukle maşası 39,95 TL olarak sizlerle buluşuyor. A101 market 12 Temmuz indirimlerinde 3 çekmeceli mini organizer 5,95 TL gibi bir fiyat ile geliyor. Bu ürün sosyal medyayda çok ses getiriyor. Bir diğer üründe ise Tüy toplama rulosu 3,50 TL olarak yer alıyor. Ayrıca ayakkabılarda da indirimler var. Bay spor ayakkabı 29,95 TL olarak Bay/bayan terlik 12,95 TL olarak geliyor.
A101 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine çok konuşulacak yine büyük indirim fırsatı dilden dile dolaşacak. A101 12 Temmuz aktüel kataloğunda bu hafta yıldız ürün Audi lisanslı akülü araba fiyatı ise 450 lira olacak.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER