91. Oscar adayları belli oldu! İşte tam liste...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 91. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin (Oscar) adayları açıklandı. İşte 24 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2019 Oscar Ödülleri için adaylar...

91. Oscar adayları belli oldu! İşte tam liste...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 24 Şubat'ta düzenlenecek tören öncesi 2019 Akademi Ödülleri (Oscar) adayları açıklandı.

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91. Oscar adayları belli oldu! İşte tam liste...

Roma ve The Favourite En İyi Film ve En iyi Yönetmen de dahil olmak üzere 10'ar dalda aday gösterildi. İki film bu yıl en fazla dalda Oscar'a aday gösterilen yapımlar oldu. İşte 2019 Oscar adayları...

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91. Oscar adayları belli oldu! İşte tam liste...

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Regina King, If Beale Street Could Talk
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite

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91. Oscar adayları belli oldu! İşte tam liste...

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, Green Book
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice

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