91. Oscar adayları belli oldu! İşte tam liste...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 24 Şubat'ta düzenlenecek tören öncesi 2019 Akademi Ödülleri (Oscar) adayları açıklandı.
Roma ve The Favourite En İyi Film ve En iyi Yönetmen de dahil olmak üzere 10'ar dalda aday gösterildi. İki film bu yıl en fazla dalda Oscar'a aday gösterilen yapımlar oldu. İşte 2019 Oscar adayları...
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, Green Book
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
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