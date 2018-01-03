90'ların yakışıklı yıldızıydı son hali şaşırttı

2000'li yılların başında yakışıklılığı ile dikkat çeken Kaan Girgin'in son hali hayranlarını şaşırttı. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla oldukça yaşlı görünüyordu. Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Akademisyen ve gazeteci kimliği ile tanınan Atilla Girgin'in oğlu olan Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı. Twitter

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Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti. Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı. Twitter

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Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti. Twitter

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