90 kilo birden verdi ama sonuç hiç memnun etmedi

Hope Tucker, 148 kilo olarak başladığı yolculuğunda zor yollardan geçerek bugünkü görünümünü elde etti. Daha 20 yaşındayken 148 kilo olan ve okulda arkadaşlarıyla büyük problemler yaşayan Hope Tucker, depresyona girdiği ve sadece yemek yiyerek kendini iyi hissettiğini söylüyor.

TLC'de yayımlanan bir programda kilo verme sürecini anlatan Hope, 'Kilo kaybettiğim için duyduğum özgüven yerini derimin sarkmasından dolayı ciddi bir güvensizliğe bıraktı.' dedi.Gastrik bypass ameliyatı geçirdikten sonra 56 kilo veren Hope, bununla da yetinmeyerek diyetini sürdürdü ve ameliyat sonrası toplamda 90 kilo verdi. Şimdi ise derisindeki sarkıklık nedeniyle zor günler geçiriyor.

'Okuldan eve döndüğümde yine rahatlamak için yemek yemeye dönüyordum. Bu sebeple ağırlığım artmaya devam ediyordu. Sadece kilo aldığım, üzüldüğüm ve daha fazla yediğim sonsuz bir döngünün içindeydim.'Hope'un annesi Lisa, kızının engellenemez döngüsünü kırması için bir psikiyatrdan destek almaya karar vermişti.