9 tane çocuğu vardı doğuştan kısır olduğunu öğrenince...

FAS'ın Sidi Slimane şehrinde yaşayan 50 yaşında bir profesör, rutin üroloji kontrolünde doğuştan kısır olduğunu öğrenince tüm hayatı alt üst oldu. Çünkü adam 35 yıllık evliydi ve tam 9 tane çocuğu vardı.

9 tane çocuğu vardı doğuştan kısır olduğunu öğrenince...

FAS'ın Sidi Slimane şehrinde yaşayan 50 yaşında bir profesör, rutin üroloji kontrolünde doğuştan kısır olduğunu öğrenince tüm hayatı alt üst oldu. Çünkü adam 35 yıllık evliydi ve tam 9 tane çocuğu vardı. 50 yaşındaki adam şoka girerek 35 yıllık eşine boşanma davası açtı.

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9 tane çocuğu vardı doğuştan kısır olduğunu öğrenince...

50 yaşındaki adamın hayatı, üroloji uzmanına her zaman yaptırdığı rutin muayene sonrası alt üst oldu. Doktoru ona sağ testisinde küçük bir kist olduğunu ve bu kistin çocuk sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ancak bu kistin alınabileceğini sözlerine ekledi.

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9 tane çocuğu vardı doğuştan kısır olduğunu öğrenince...

Fakat ortada çok ciddi bir problem vardı. Adam 35 yıllık evliydi ve tam 9 çocuğu vardı. Bu duydukları karşısında büyük bir şoka girdi. Öğrendiklerinden sonra karısına bile söylemeden gidip mahkemeye başvurdu.

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9 tane çocuğu vardı doğuştan kısır olduğunu öğrenince...

Avukatı ile beraber karısına karşı elinden geleni yapan 50 yaşındaki adam, mahkeme kararıyla çocuklarına DNA testi yaptırdı ve korkunç gerçeği öğrendi. Çocukların hiçbiri onun çocuğu değildi.

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