9 Ocak reyting sonuçları Ufak Tefek Cinayetler'e büyük şok

9 Ocak 2018 Salı günü reyting sonuçları ne oldu? Salı günleri reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Kızlarım İçin ve Ufak Tefek Cinayetler reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. İzleyiciler en çok 9 Ocak'ta yaşanan reyting mücadele sonuçları bekleniyor. 9 Ocak 2018 Salı günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. AB sıralamada ise gecenin birincisi Ufak Tefek Cinayetler oldu. Sürpriz bir gelişme ise Kadın'da yaşandı. Kadın dizisi Ufak Tefek Cinayetler'i geçerek TOTAL sıralamada ikinciliğe yükseldi. İşte 9 Ocak 2018 reyting sonuçları Twitter

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9 Ocak 2018 Salı günü reyting sonuçları ne oldu? Salı günleri reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Kızlarım İçin ve Ufak Tefek Cinayetler reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. İzleyiciler en çok 9 Ocak'ta yaşanan reyting mücadele sonuçları bekleniyor. 9 Ocak 2018 Salı günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. AB sıralamada ise gecenin birincisi Ufak Tefek Cinayetler oldu. Sürpriz bir gelişme ise Kadın'da yaşandı. Kadın dizisi Ufak Tefek Cinayetler'i geçerek TOTAL sıralamada ikinciliğe yükseldi. İşte 9 Ocak 2018 reyting sonuçları Twitter

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9 Ocak 2018 Salı günü reyting sonuçları ne oldu? Salı günleri reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Kızlarım İçin ve Ufak Tefek Cinayetler reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. İzleyiciler en çok 9 Ocak'ta yaşanan reyting mücadele sonuçları bekleniyor. 9 Ocak 2018 Salı günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. AB sıralamada ise gecenin birincisi Ufak Tefek Cinayetler oldu. Sürpriz bir gelişme ise Kadın'da yaşandı. Kadın dizisi Ufak Tefek Cinayetler'i geçerek TOTAL sıralamada ikinciliğe yükseldi. İşte 9 Ocak 2018 reyting sonuçları Twitter

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