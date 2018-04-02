86 kilo verdi kimse tanıyamadı

Bu noktadan sonra hayatının değiştiğini belirten Özkök, diyete ve spora başladığını, mide küçültme operasyonu geçirdiğini ifade etti. Özkök, 1 yıl içerisinde 86 kilo vererek 79 kiloya indiğini belirtti. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra iş hayatında güzel gelişmeler olduğunu söyleyen Özkök, şöyle konuştu: "Radyoda sadece ses olarak varsınız, görüntü olarak yoksunuz. Ama sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte artık biraz daha ekranda göz önünde olmaya çalışıyorsunuz. Görsellik ön planda olduğu için kilolarla bunu başaramıyordum açıkçası ve ben artık kilolarla savaşmaya karar verdim. Kilo verdikten sonra daha görseli ön planda işlerde yer aldım. Özellikle sahne sunumlarında, konserlerde, festivallerde daha sık yer almaya başladım.