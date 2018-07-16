81 ilde 80 milyon tek yürek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlen programa vatandaşlar akın etti.
İzmir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konak Meydanı'nda düzenlenen programa binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında program düzenlendi.
Şırnak'ta da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şırnak Anıtı'nda tören yapıldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehitlik anıtına karanfil bıraktı.
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