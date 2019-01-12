80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlara ilişkisini canlı yayında ifşa etti

Beyaz TV'de ekrana gelen; Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına akıllara durgunluk veren bir itiraf damga vurdu. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, 80 yaşındaki kocasının kendisini nasıl aldattığını anlatınca izleyen herkes şoke oldu.
55 yıldır evli olduğunu ve kocasının sürekli kendisini aldattığını belirten kadın, "Çocuklarım ve imkansızlıklardan dolayı bu zamana kadar idare ettim. Ama artık boşanmak istiyorum" dedi.
Kocasının bir de kızlarla yaşadıklarını fotoğrafladığını belirten kadın, "Oğlum buldu fotoğrafları. Ama oğlum boşanmamızı istemiyor. Ben çok yıprandım. Daha fazla dayamayarak mahkemeye başvurdum" dedi.
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