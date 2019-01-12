80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlara ilişkisini canlı yayında ifşa etti

Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir kadın, 80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlarla kendisini aldattığını itiraf edince stüdyodaki herkes dondu kaldı.

Beyaz TV'de ekrana gelen; Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına akıllara durgunluk veren bir itiraf damga vurdu. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, 80 yaşındaki kocasının kendisini nasıl aldattığını anlatınca izleyen herkes şoke oldu. Twitter

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55 yıldır evli olduğunu ve kocasının sürekli kendisini aldattığını belirten kadın, "Çocuklarım ve imkansızlıklardan dolayı bu zamana kadar idare ettim. Ama artık boşanmak istiyorum" dedi. Twitter

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Özellikle kocasının son yıllarda yaptıklarını kaldıramadığını söyleyen kadın, "Son beş senedir beni 15-16 yaşındaki kızlarla aldatıyor. Biz yazlıktayken o hemen İstanbul’a geliyor ve kızları evime getirerek bana bunları yaşatıyor" ifadelerini kullandı. Twitter

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