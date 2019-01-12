80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlara ilişkisini canlı yayında ifşa etti

Hayatta Her Şey Var programına bağlanan bir kadın, 80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlarla kendisini aldattığını itiraf edince stüdyodaki herkes dondu kaldı.

80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlara ilişkisini canlı yayında ifşa etti

Beyaz TV'de ekrana gelen; Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına akıllara durgunluk veren bir itiraf damga vurdu. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, 80 yaşındaki kocasının kendisini nasıl aldattığını anlatınca izleyen herkes şoke oldu.

16
80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlara ilişkisini canlı yayında ifşa etti

55 yıldır evli olduğunu ve kocasının sürekli kendisini aldattığını belirten kadın, "Çocuklarım ve imkansızlıklardan dolayı bu zamana kadar idare ettim. Ama artık boşanmak istiyorum" dedi.

26
80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlara ilişkisini canlı yayında ifşa etti

Özellikle kocasının son yıllarda yaptıklarını kaldıramadığını söyleyen kadın, "Son beş senedir beni 15-16 yaşındaki kızlarla aldatıyor. Biz yazlıktayken o hemen İstanbul’a geliyor ve kızları evime getirerek bana bunları yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

36
80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlara ilişkisini canlı yayında ifşa etti

Kocasının bir de kızlarla yaşadıklarını fotoğrafladığını belirten kadın, "Oğlum buldu fotoğrafları. Ama oğlum boşanmamızı istemiyor. Ben çok yıprandım. Daha fazla dayamayarak mahkemeye başvurdum" dedi.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro