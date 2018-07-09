8 Temmuz 2018 reyting sonuçları Yaparsın Aşkım mı Yetenek Sizsiniz final mi

8 Temmuz 2018 Pazar günü reyting sonuçları ne oldu? 8 Temmuz 2018 Pazar reytinglerinde kim galip geldi? Fox TV Yaparsın Aşkım mı yoksa Yetenek Sizsiniz Türkiye mi galip geldi? İşte 8 Temmuz 2018 Pazar reyting sonuçları...

8 Temmuz 2018 reyting sonuçları Yaparsın Aşkım mı Yetenek Sizsiniz final mi

Televizyon kanalları yaz ekranına geçiş yapıp, yeni diziler başlamayınca şuan için ekranlarda hayli büyük bir kıtlık var. Fox TV ekranlarında Yaparsın Aşkım, ivme arttırarak yayına devam ediyor. TRT 1'de yayınlanan Dünya Kupası'na ise yarı finaller öncesi kısa bir ara verildi. FOX TV Fatih Portakal ile Ana Haber'de zirvenin ortaklarından. 9 Temmuz 2018 Pazar, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 8 Temmuz 2018 Pazar akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 8 Temmuz 2018 Pazar reyting sonuçları...

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8 Temmuz 2018 reyting sonuçları Yaparsın Aşkım mı Yetenek Sizsiniz final mi

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yaparsın Aşkım, total sonuçlarında zirvede yerini alarak, gecenin galibi oldu. Peki diğar kanallar ve yapımları ne yaptı? Hadi gelin gecenin diğer sonuçlarına birlikte göz atalım.

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8 Temmuz 2018 reyting sonuçları Yaparsın Aşkım mı Yetenek Sizsiniz final mi

AB ve ABC SONUÇLARI; 8 Temmuz 2018 Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de FOX TV'nin sevilen yarışma programı Yaparsın Aşkım 12.71 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 14.69 share ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer alırken, üçüncü sırada ise 10.03 share ile ATV'de ekrana gelen Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı (Y.S.) yer aldı.

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8 Temmuz 2018 reyting sonuçları Yaparsın Aşkım mı Yetenek Sizsiniz final mi

FOX Ana Haber Hafta Sonu 17.17 share ile AB grubunda zirveyi kaptı. İkinci sırada 11.58 share ile Yaparsın Aşkım yer alırken, üçüncü sırada ise 9.78 share ile Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı (Y.S.) yer aldı. ABC grubunda zirvenin sahibi 12.42 share ile Yaparsın Aşkım oldu. İkinci sırada 16.06 share ile FOX Ana Haber Hafta Sonu , üçüncü sırada ise 11.07 share ile FOX TV'de ekrana gelen İlk Buluşma yer aldı.

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