8. Gün 5. bölüm fragmanı

8. Gün 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 8. Gün'ün son bölümünde neler olacak? 8. Gün 16 Nisan 2018 Pazartesi akşamı ATV'de...

Bahar, zeki, hayat dolu, neşeli bir kızdır. Zenginlik içinde büyümüştür. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken bir gün her şey tersine döner. Agna Şirketi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan annesi Şehnaz öldürülmüştür.

Bahar güvenli hayatından karanlık bir dünyaya savrulur. Annesini öldürenler, bilmediği bir nedenden dolayı şimdi Bahar'ın peşindedir. Bahar, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da annesinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır.

Sürprizlerle dolu bu serüvende yolu ummadığı biriyle kesişir. Eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati'yle işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorunluluk zamanla ikisininde hiç hesaba katmadığı kuvvetli bir bağa dönüşür. Bu bağ adeta iki farklı dünyanın çarpışması gibidir. Hayati, Bahar sayesinde içindeki temiz duyguları keşfederken Bahar ise kendi karanlık tarafıyla yüzleşir.

Bahar bu yolda kirlenecek, Hayati ise kirli hayatını temize çekecektir. Hayati'yle birlikte çıktığı bu yolda güvendiği birçok insanın maskelerinin düştüğünü görür.

Bu süreçte kocasına olan inancını da kaybeden Bahar, aşka kapılarını kapatmıştır. Ama Bahar'ı bu yolda da büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu yaşadıklarına rağmen Bahar ve onu bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Hayati,amaçlarından asla sapmaz.

  • Dizi Fragmanları 11 Nisan 2018 00:47
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