8 aylık hamile kadını ağaca bağlayıp karnını keserek bebeğini çaldılar

Brezilya'da 8 aylık hamile bir kadın önce kaçırıldı sonra boş bir araziye götürülüp dikenli tellerle bir ağaca bağlandı... Karnı deşildi ve bebeği çalındı...

VAHŞETİN böylesi görülmedi... Brezilya'da 8 aylık hamile bir kadın önce kaçırıldı sonra boş bir araziye götürülüp dikenli tellerle bir ağaca bağlandı... Karnı deşildi ve bebeği çalındı... Bebeği çalan kadın, kucağındaki bebekle hastaneye koşunca vahşi olay ortaya çıktı... Twitter

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Brezilya'da yaşayan 23 yaşındaki Mara Cristiana da Silva bir ağaca dikenli telle bağlandı, karnı bıçakla kesilerek sekiz aylık bebeği çalındı. Twitter

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Tüyler ürperten olay, Brezilya'nın güneydoğusundaki Joao Pinheiro'yu sarstı. Polis ekipleri, genç kadının cesedini yol kenarında bir ağaca bağlanmış halde buldu. Twitter

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