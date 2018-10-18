8 aylık hamile kadını ağaca bağlayıp karnını keserek bebeğini çaldılar

Brezilya'da 8 aylık hamile bir kadın önce kaçırıldı sonra boş bir araziye götürülüp dikenli tellerle bir ağaca bağlandı... Karnı deşildi ve bebeği çalındı...

8 aylık hamile kadını ağaca bağlayıp karnını keserek bebeğini çaldılar

VAHŞETİN böylesi görülmedi... Brezilya'da 8 aylık hamile bir kadın önce kaçırıldı sonra boş bir araziye götürülüp dikenli tellerle bir ağaca bağlandı... Karnı deşildi ve bebeği çalındı... Bebeği çalan kadın, kucağındaki bebekle hastaneye koşunca vahşi olay ortaya çıktı...

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8 aylık hamile kadını ağaca bağlayıp karnını keserek bebeğini çaldılar

Brezilya'da yaşayan 23 yaşındaki Mara Cristiana da Silva bir ağaca dikenli telle bağlandı, karnı bıçakla kesilerek sekiz aylık bebeği çalındı.

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8 aylık hamile kadını ağaca bağlayıp karnını keserek bebeğini çaldılar

Tüyler ürperten olay, Brezilya'nın güneydoğusundaki Joao Pinheiro'yu sarstı. Polis ekipleri, genç kadının cesedini yol kenarında bir ağaca bağlanmış halde buldu.

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8 aylık hamile kadını ağaca bağlayıp karnını keserek bebeğini çaldılar

Anne adayını kaçırıp öldüren ve karnındaki bebeğini çalan ise, Angelina Rodrigues ve kocası Roberto Gomes da Silva. Mara Cristiana'yı öldüren Angelina Rodrigues, kucağında bebekle Sao Lucas'taki bir hastaneye koştu, yeni doğum yaptığını söyledi ve doktorlar alarma geçirildi.

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