8 aylık bebeğe votka içirip öldürdü! Sebebi ise dehşete düşürdü

Rusya'nın Belgorod Oblast bölgesinde Nadezhda Yarych isimli anne, arkadaşları ile partiye gitmek istedi. Bir türlü uyumayan 8 aylık oğlu Zakhar'a uyuması için votka içirdi. 8 aylık bebek aşırı derece verilen votka sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 8 aylık bebek, kısa bir süre sonra ise hayatını kaybetti.

DOKTOR UYARDI, O DİNLEMEDİ İddiaya göre anne, hastalanan oğlunu bir hafta içinde dört kez hastaneye götürdü. Doktorlar çocuğun virüs enfeksiyonu kaptığını ve her seferinde ısrarla bir gece hastanede tedavi altında tutulması gerektiğini söylemesine rağmen anne, arkadaşları ile hafta sonu katılacağı eğlenceyi kaçırmamak için doktorlara çocuğu eve götürüp kendisinin çocukla ilgileneceğini söyledi.



