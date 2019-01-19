7 yıl geçti! Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın son haline bakın

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hasta olarak tarihe geçen Uğur Acar, aradan geçen 7 yılda iş ve yeni arkadaşlara sahip olmanın, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken son hali görenler tanıyamadı. İşte Uğur Acar'ın son hali

7 yıl geçti! Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın son haline bakın

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni hayatına başladı.

Tıp dünyasında büyük ses getiren ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Acar, 7 yılda yüz fonksiyonlarını büyük oranda kullanma kabiliyeti kazandı.

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7 yıl geçti! Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın son haline bakın

Nakil olmadan önce insanların yüzüne bakmaya çekindiğini, çocukların ise kendisinden korktuğu için sokağa çıkmadığını anlatan Acar, yeni yüzüyle sürekli çarşı pazar dolaştığını söyledi. Nakil olduğu hastanenin otoparkında çalışan Acar, aynaya bakıp, yeni yüzü için her gün şükrediyor.

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7 yıl geçti! Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın son haline bakın

Tam 7 yıl oldu, işte son hali...

İnsanların fotoğraf çektirmek için kendisine yakın ilgi gösterdiğini belirten Acar, yaptığı açıklamada, 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde rutin kontrollerini yaptırdıktan sonra otobüsle köye dönerken hastaneden nakil için telefon geldiğini söyledi.

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7 yıl geçti! Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın son haline bakın

Hemen döndüğünü ve koşarak hastaneye geldiğini anlatan Acar, şöyle konuştu:

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