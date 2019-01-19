7 yıl geçti! Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'ın son haline bakın

Tam 7 yıl oldu, işte son hali...



İnsanların fotoğraf çektirmek için kendisine yakın ilgi gösterdiğini belirten Acar, yaptığı açıklamada, 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde rutin kontrollerini yaptırdıktan sonra otobüsle köye dönerken hastaneden nakil için telefon geldiğini söyledi.

