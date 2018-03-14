7 kez evlenen Seda Sayan'ın yeni aşkı şoke etti bakın kim Hülya Avşar çıldıracak

Bir süre önce galerici iş adamı Murat Karabova'dan ayrılan şarkıcı sunucu Seda Sayan'ın şoke eden bir isimle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi kim? Hülya Avşar bu habere çıldıracak.

7 kez evlenen Seda Sayan'ın yeni aşkı şoke etti bakın kim Hülya Avşar çıldıracak

Seda Sayan magazin dünyasının en çapkın kadınlarından biri Seda Sayan. Öyle ki 7 kez evlenen Seda Sayan'ın sevgilililerin sayısı ise belli değil. Kadırgalı lakabı ile bilinen şarkıcı Seda Sayan'ın yeniden bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Seda Sayan'ın yeni aşkı ise gördüğünüzde sizi şoke edecek.

19
7 kez evlenen Seda Sayan'ın yeni aşkı şoke etti bakın kim Hülya Avşar çıldıracak

Seda Sayan son olarak galerici Murat Karabova ile aşk yaşamıştı. Bir küs bir barışık devam eden bu aşkın hala devam ettiği düşünülüyordu Çünkü Murat Karabova Seda Sayan sürekli birlikteydi. Ancak Seda Sayan durdu durdu bombayı patlattı. Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi kim?

29
7 kez evlenen Seda Sayan'ın yeni aşkı şoke etti bakın kim Hülya Avşar çıldıracak

Adı bir dönem Hülya Avşar, Esin Moralıoğlu gibi isimlerle anılan ve uzun süredir ortalıklarda görünmeyen eski futbol menajeri Ali Güven'in Seda Sayan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

39
7 kez evlenen Seda Sayan'ın yeni aşkı şoke etti bakın kim Hülya Avşar çıldıracak

HÜLYA AVŞAR'IN ESKİ SEVGİLİSİÇIKTI; Hülya Avşar'ın, işadamı Ali Güven'le flört etmesine eski eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan ilginç bir açıklama gelmişti. Kaya Çilingiroğlu, "Ne diyeyim... Hülya'nın yeni menajeri hayırlı uğurlu olsun" demişti.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro