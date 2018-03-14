7 kez evlenen Seda Sayan'ın yeni aşkı şoke etti bakın kim Hülya Avşar çıldıracak

Bir süre önce galerici iş adamı Murat Karabova'dan ayrılan şarkıcı sunucu Seda Sayan'ın şoke eden bir isimle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi kim? Hülya Avşar bu habere çıldıracak.

Seda Sayan magazin dünyasının en çapkın kadınlarından biri Seda Sayan. Öyle ki 7 kez evlenen Seda Sayan'ın sevgilililerin sayısı ise belli değil. Kadırgalı lakabı ile bilinen şarkıcı Seda Sayan'ın yeniden bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Seda Sayan'ın yeni aşkı ise gördüğünüzde sizi şoke edecek. Twitter

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Seda Sayan son olarak galerici Murat Karabova ile aşk yaşamıştı. Bir küs bir barışık devam eden bu aşkın hala devam ettiği düşünülüyordu Çünkü Murat Karabova Seda Sayan sürekli birlikteydi. Ancak Seda Sayan durdu durdu bombayı patlattı. Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi kim? Twitter

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Adı bir dönem Hülya Avşar, Esin Moralıoğlu gibi isimlerle anılan ve uzun süredir ortalıklarda görünmeyen eski futbol menajeri Ali Güven'in Seda Sayan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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