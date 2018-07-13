66 yıl uzattığı tırnaklarını sonunda kesti

Tırnak uzatmanın çok zor bir iş olduğunu belirten Chillal, "Tırnaklarınızı uyurken kırmamak için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla hareket edemediğimden sık sık uyanıp, tırnaklarımın olduğu elimi öteki tarafa koymak zorunda kalıyordum" dedi.



