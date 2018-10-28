60 yıl sonra kavuştular: Halay çekerek kutladılar!

Suşehri'ne 7 kilometre uzaklıktaki 150 hane ile 600 nüfusun olduğu Gözköy'de, 1950'li yıllara kadar yeterli olan çeşme suyu, zamanla azalınca köylüler susuz kaldı. Çevrede aramalara rağmen uygun su kaynağı bulunamadı. Yıllarca çevre köylerden ya da kuyu suyu ile ihtiyaçlarını karşılayan köylülerin sıkıntısı için Suşehri Kaymakamlığınca çalışma başlatıldı.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, su sorunun daha önce çözülmesi gerektiğini belirterek, ''Su kaçak ve benzeri olmasın diye bütün evlere sayaç taktırdık. Bu su sayaçla geliyor. Suyun kıymetini bilin. Su hayattır. Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ben öncelikle köy muhtarımıza, dernek yönetimine, bu konuda benim en büyük destekçilerime ve bu işte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu su size ananızın ak sütü gibi helal olsun" dedi.