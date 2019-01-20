54 şehit verdiğimiz Zeytin Dalı harekatının birinci yıl dönümü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından bir yıl önce başlatılan ve 58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Afrin kenti özgürleştirildi.

54 şehit verdiğimiz Zeytin Dalı harekatının birinci yıl dönümü

54 şehit verdiğimiz, 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdiğimiz harekatla Afrin, teröristlerden tamamen arındırıldı. Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye'nin 'kırmızı çizgisi' olarak kabul edilen Fırat'ın batısı huzura kavuştu.

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54 şehit verdiğimiz Zeytin Dalı harekatının birinci yıl dönümü

Türkiye’nin güney sınırında Gaziantep, Kilis ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin, Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki uzantısı PYD'nin denetimine geçti. Afrin’de yönetimi elinde bulunduran PYD, 2014 yılı başında kanton ilan etti. Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye’nin sınır hattında terör örgütü PYD tarafından Cezire, Kobani ve Afrin kantonlarını birleştirme hayali sonlandırıldı. Kantonlar arası koridor engellenirken, Fırat’ın batısında Cerablus- Azez hattının ÖSO’nun hakimiyetini girmesiyle, Afrin ve çevresindeki bazı bölgelerde kalan PYD’nin hareket alanı da kısıtlanmış oldu.

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54 şehit verdiğimiz Zeytin Dalı harekatının birinci yıl dönümü

20 OCAK 2018: Terör örgütünün sınırda tehdit oluşturması ve Türkiye'nin çağrılarına rağmen silah bırakmaması üzerine; 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla harekat başlatıldı.

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54 şehit verdiğimiz Zeytin Dalı harekatının birinci yıl dönümü

Bölgedeki zeytin arazilerinden esinlenilerek sadece barış hedeflendiği ifade edilip, 'Zeytin Dalı' ismi verilen harekat, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 asker anısına 72 savaş uçağının havalanarak terör hedeflerini vurmasıyla başladı. Türk askeri açılan 3 cepheden Afrin'e yönelik harekat başlattı. Karadan ateş destek vasıtaları ile terör hedeflerinin vurulduğu harekatta, TSK ve Özgür Suriye Ordusu unsurları, teröristler ile göğüs göğse çarpışarak köy, kasaba ve beldeleri bir bir özgürleştirdi.

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