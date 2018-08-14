52'lik yıldız 20 yaş küçük sevgilisiyle dünya evine girdi

House of Cards dizisinin yıldızı Robin Wright, kendisinden 20 yaş küçük erkek arkadaşı Clement Giraduent ile Fransa’da evlendi.

52'lik yıldız 20 yaş küçük sevgilisiyle dünya evine girdi

House of Cards dizisinden tanıdığımız ABD'li oyuncu Robin Wright, kendisinden 20 yaş küçük erkek arkadaşı Clement Giraduent ile Fransa’da dünya evine girdi. 52 yaşındaki aktristin kızı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin Lo Roche-sur-le-Buis bölgesinde basına kapalı gerçekleşen mütevazi bir törenle evlendiğini duyurdu.

17
52'lik yıldız 20 yaş küçük sevgilisiyle dünya evine girdi

People dergisine konuşan bir kaynak, nikah törenin çok sade ve özel olduğunu belirterek, ünlü oyuncunun büyük bir etinlik istemediğini açıkladı. Vogue Fransa, Wright’ın Kemal Harris tasarımı bohem bir gelinlik giydiğini yazdı.

27
52'lik yıldız 20 yaş küçük sevgilisiyle dünya evine girdi

Üçüncü kez evlenen House of Cards yıldızı, 1986-1988 yılları arasında Dane Witherspoon, 1996-2010 yılları arasında ünlü aktör Sean Penn ile evli kalmıştı.

37
52'lik yıldız 20 yaş küçük sevgilisiyle dünya evine girdi

Wright’ın Penn ile evliliğinden 27 yaşında Dylan Frances Penn adında bir kızı ile 24 yaşında Hopper Penn adında bir oğlu bulunuyor.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro