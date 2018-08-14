52'lik yıldız 20 yaş küçük sevgilisiyle dünya evine girdi

House of Cards dizisinin yıldızı Robin Wright, kendisinden 20 yaş küçük erkek arkadaşı Clement Giraduent ile Fransa’da evlendi.

House of Cards dizisinden tanıdığımız ABD'li oyuncu Robin Wright, kendisinden 20 yaş küçük erkek arkadaşı Clement Giraduent ile Fransa’da dünya evine girdi. 52 yaşındaki aktristin kızı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin Lo Roche-sur-le-Buis bölgesinde basına kapalı gerçekleşen mütevazi bir törenle evlendiğini duyurdu. Twitter

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People dergisine konuşan bir kaynak, nikah törenin çok sade ve özel olduğunu belirterek, ünlü oyuncunun büyük bir etinlik istemediğini açıkladı. Vogue Fransa, Wright’ın Kemal Harris tasarımı bohem bir gelinlik giydiğini yazdı. Twitter

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Üçüncü kez evlenen House of Cards yıldızı, 1986-1988 yılları arasında Dane Witherspoon, 1996-2010 yılları arasında ünlü aktör Sean Penn ile evli kalmıştı. Twitter

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