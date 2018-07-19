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5 yıl önceki röportajı çıktı! Ece Erken'den Adnan Oktar sözleri

5 yıl önceki röportajı çıktı! Ece Erken'den Adnan Oktar sözleri

Bundan 5 yıl önce Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'ye verdiği ropörtajı çıkması üzerine Ece Erken Instagram hesabından açıklama yaptı. Erken, ''Bundan 5 yıl önce tvlere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 17:11 - Güncelleme: 19-07-2018 17:11

Sunucu Ece ErkenAdnan Oktar ile aynı ortamda bile bulunmadığını söylemişti. Ancak Ece Erken'in A9 TV'de verdiği röportajda Adnan Oktar ve yanındakiler adına olumlu şeyler söylediği röportajı ortaya çıktı.

Ece Erken'in verdiği röportajda Adnan Oktar'ın kanalı için "Tabi ki takipteyiz, çok keyifli programlar var" demişti.

'KİMSE GERÇEK YÜZÜNÜ BİLMİYORDU'
Ece Erken ise bu haberleri jet hızıyla yalanlayıp Instastroy'den açıklama yaptı:

"Adnan Oktar'ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü rica etti, Röportaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık diye. Söyleneni söyledim Bundan 5 yıl önce tvlere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile"


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