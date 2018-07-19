Sunucu Ece Erken, Adnan Oktar ile aynı ortamda bile bulunmadığını söylemişti. Ancak Ece Erken'in A9 TV'de verdiği röportajda Adnan Oktar ve yanındakiler adına olumlu şeyler söylediği röportajı ortaya çıktı.
Ece Erken'in verdiği röportajda Adnan Oktar'ın kanalı için "Tabi ki takipteyiz, çok keyifli programlar var" demişti.
'KİMSE GERÇEK YÜZÜNÜ BİLMİYORDU'
Ece Erken ise bu haberleri jet hızıyla yalanlayıp Instastroy'den açıklama yaptı:
"Adnan Oktar'ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü rica etti, Röportaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık diye. Söyleneni söyledim Bundan 5 yıl önce tvlere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile"
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN 5 yıl önceki röportajı çıktı! Ece Erken'den Adnan Oktar sözleri haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyükDEVAMI »
Ece Erken aslen nereli, oğlu Eymen'in babası kimdir? Ece Erken'in evlenip boşandığı ilk eşi ile oğlunun babası hakkında merak edilenler: Ece Erken Sabah Şekerleri programıyla tanınmıştı. Çorlu doğumlu olsa da Ece Erken baba tarafından aslen SDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER