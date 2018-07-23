4N1K dizisinin Yaprak'ı Gözde Mutluer kimdir kaç yaşında aslen nereli?

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve her cuma akşamı izleyici ile buluşan 4N1K dizisi bu yaza damga vuran yapımlardan biri oldu. Reytinglerde üst sıralarda kendine yer bulan yapım, özellikle genç izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından olan ve Yaprak Ayvaz karakterini canlandıran Gözde Mutluer merak edilenler arasında. 4N1K dizisinin Yaprak'ı Gözde Mutluer hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
GÖZDE MUTLUER KİMDİR?: Gözde Mutluer, 1991 yılında Kocaeli - Gebze'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Gebze Anadolu Lisesi'nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Sinema TV bölümünde tamamladı.
ROL ALDIĞI PROJELER: 2008 yılından bu yana Biskrem, Ülker Çikolata, Avea, Algida, Rocca, Turkcell gibi pek çok önemli markanın reklamlarında oynadı. Dizi çalışmalarına 2009 yılında Show TV’de yayınlanan Melekler Korusun'la başladı. Tövbeler Tövbesi, Lale Devri, Bebek İşi, Not Defteri, Aşkın Kanunu, Bana Baba Dedi, Asla Vazgeçmem ve Kördüğüm dizileriyle televizyondaki çalışmalarına devam etti. Beyaz perdede ise Mert Baykal’ın yönetmenliğini yaptığı Kardeşim Benim filmiyle ilk kez sinema seyircisiyle buluştu. 2017 yılında 4N1K’nın Yaprak’ı olarak izleyici karşısına çıktı. Yaprak karakteriyle seyircinin büyük ilgisini toplayan oyuncu, 4N1K’nın ikinci filmi ve dizisinde de başrolünü üstlendi. Gözde Mutluer aynı zamanda kadın portreleri ve manzaralar üzerine yaptığı illüstrasyonlarla resim çalışmaları da yapıyor. Sıla’nın albüm kapakları için çizimler yapan oyuncu, şarkıcının bir klibinin de yönetmenliğini üstlendi.
GÖZDE MUTLUER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER
4N1K / Yaprak / 2018
Kördüğüm / 2016
Asla Vazgeçmem / Yağmur / 2015-16
Bana Baba Dedi / 2015
Aşkın Kanunu / 2014
Not Defteri / 2014
Bebek İşi / 2013
Lale Devri / 2012
Tövbeler Tövbesi / Songül / 2011
Melekler Korusun / Işıl / 2009
GÖZDE MUTLUER'İN ROL ALDIĞI FİLMLER
4N1K 2 / Yaprak / 2018
4N1K / Yaprak / 2017
Kardeşim Benim / Ayşe / 2015
Benimle Oynar Mısın? / Sıla /2013
Dağ / Pelin / 2012
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