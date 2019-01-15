42 yıllık mucize! Müge Anlı sayesinde gerçek oldu

Dün Müge Anlı'nın ATV'deki Tatlı Sert Programına katılan Temel Bey, 42 yıl önce sirkeci garına bırakılan iki kardeşten biriydi ve ablasını arıyordu. 1976 yılında İstanbul Sirkeci Garı'nda babaları tarafından terk edilen 5 yaşındaki Temel ve 9 yaşındaki Melahat Sevil, polis tarafından çocuk esirgeme yurduna verildikten sonra ayrı düşmüştü. Müge Anlı, 42 yıl önce tren garına bırakılarak terk edilen Temel ve Melahat kardeşleri yıllar sonra bir araya getirdi. Anlı, büyük bir mucizeye imza atarak, Temel ve Melahat'ın 2 kardeşinin daha olduğunu ortaya çıkardı.

42 yıldır ablasının hasretini yaşayan Temel Genç, Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına konuk oldu. Müge Anlı, abla Melahat Sevil Hanım'ı yaptığı arama çalışması ile kısa sürede buldu. Aileleri tarafından gara bırakılan ve polisler tarafından bulunan kardeşlerin, o yıllarda bir gazete haberine de konu oldukları anlaşıldı.Temel Bey'in aradığı ablası Melahat hanım, bir saat içinde bulundu. Mutlu haber stüdyoya geldiğinde herkes sevinç çığlıklarına boğuldu. Abla-kardeş 42 yıl sonra Müge Anlı'daki ilk buluşması yürekleri burktu.

ABLA HEMEN STÜDYOYA GELDİ Müge Anlı, ablanın hemen stüdyoya getirilmesini istedi. Abla Melahat kabul etti ve canlı yayına gelerek yıllar sonra kardeşi ile buluştu. Bugün ise bir başka mucize daha ortaya çıktı. Melahat ve Temel kardeşlerin, biri erkek biri kadın iki kardeşleri daha olduğu öğrenildi.