41 yavru piton ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

ANTALYA Akvaryum bünyesinde tropik ve egzotik canlıların cam bölümlerde sergilendiği WildPark'ta dünyaya gelen 41 yavru piton,ziyaretçilerin meraklı bakışlarının odağı oldu.

41 yavru piton ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Antalya'da egzotik ve tropik canlıların camdan akvaryumlar (teraryum) içinde yaşadığı WildPark, yeni dünyaya gelen piton yavrularıyla renklendi. Biri dişi, 2 yetişkin pitonun yaşadığı WildPark'ta geçen ay doğum yapan dişi piton, 41 yavru dünyaya getirdi.

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41 yavru piton ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Karantina odasında bakımları yapılan piton yavrularının boyları 15 ila 30 santimetre arasında değişiyor. Yavruların birkaç yıl içinde yetişkin olacağı ve boylarının da 4 ila 6 metreyi bulacağı belirtildi.

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41 yavru piton ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

WildPark Sorumlu Veteriner Hekimi Kadir Yatan, piton yavrularının yeni beslenmeye başladığını belirtti. Yavruların bakımıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Yatan, "Anne ve baba piton yılanının yaşam alanı farklı. Yavruları karantina odamıza aldık ve her birinin ayrı bakımlarını yapıyoruz" dedi.

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41 yavru piton ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Kadir Yatan, erkek yetişkin pitonu 4 kişinin ancak taşıyabildiğini belirterek, "5 metre 67 santimetre uzunluğunda, 80 kilo civarında. Yavruların ağırlığı ise 250- 300 gram civarında. Yetişkin yaşa ulaştıklarında anne ve babaları gibi görkemli olacaklar" diye konuştu.

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