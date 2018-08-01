40 yaşındaki Tuğba Özay' 'Doğanın kızı' oldu o fotoğraflar olay yarattı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a katıldığında kendini 'Doğanın kızı' olarak kendini tanımlayan Tuğba Özay, lakabının hakkını verir gibi, Instagram'da öyle fotoğraflar paylaştı ki beğeni ve yorum rekoru kırdı. İşte Tuğba Özay'ın o fotoğrafları.
Şarkıcı ve manken Tuğba Özay'ın, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafına rekor beğeni geldi. Tatil fotoğrafı paylaşma konusunda adeta yarışa giren ünlü isimlerden bikinili pozlar gelmeye devam ediyor.
O isimlerden birisi de Tuğba Özay. Tuğba Özay'ın bikinili paylaşımları Instagram'da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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