40 yaşındaki Tuğba Özay' 'Doğanın kızı' oldu o fotoğraflar olay yarattı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a katıldığında kendini 'Doğanın kızı' olarak kendini tanımlayan Tuğba Özay, lakabının hakkını verir gibi, Instagram'da öyle fotoğraflar paylaştı ki beğeni ve yorum rekoru kırdı. İşte Tuğba Özay'ın o fotoğrafları.