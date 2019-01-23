-40 derecede elbiseler dondu ağaçlar buz tuttu

Ayrıncılar Mahallesi’nde ikamet eden Haydar Çınarcı, Çaldıran’ın donduğunu belirterek, “Gece baktık eksi 40 dereceyi gördük. Şimdi ise hava güneşli, ancak yine eksi 30’un üzerindedir. Artık ne yapalım, yaşayıp gidiyoruz. Alıştık, yaşım 60 ve her sene halimiz bu. Çocuklar dışarı çıkamıyor, bizler ise işimiz olduğu zaman mecburen çıkıyoruz. Doğalgaz gelmesi, hayat şartlarımızı çok değiştirecek. Bize de doğalgaz verilse, soba derdinden kurtuluruz. Evimizin her tarafı ısınır, biz de rahat ederiz” dedi.

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