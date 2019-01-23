-40 derecede elbiseler dondu ağaçlar buz tuttu

VAN’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle dışarıya asılan elbiseler ve kilimler donarken, ağaçlar ise buz tuttu.

-40 derecede elbiseler dondu ağaçlar buz tuttu

VAN'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düştü. Sibirya soğuklarının etkili olduğu ilçede dışarıya asılan elbiseler ve kilimler donarken, ağaçlar ise buz tuttu.

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-40 derecede elbiseler dondu ağaçlar buz tuttu

Gece hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden Van Çaldıran’da, hayat adeta buz tuttu. Ayrancılar Mahallesi’nde vatandaşlar soğuk hava nedeniyle zor günler yaşarken, çocuklar ise sömestri bidonlarla kayarak eğlenceye dönüştürdü.

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-40 derecede elbiseler dondu ağaçlar buz tuttu

Dışarıya asılan halıların,kilimlerin buz tuttuğu ilçede Sibirya soğuklarının etkili oluyor.

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-40 derecede elbiseler dondu ağaçlar buz tuttu

Ayrıncılar Mahallesi’nde ikamet eden Haydar Çınarcı, Çaldıran’ın donduğunu belirterek, “Gece baktık eksi 40 dereceyi gördük. Şimdi ise hava güneşli, ancak yine eksi 30’un üzerindedir. Artık ne yapalım, yaşayıp gidiyoruz. Alıştık, yaşım 60 ve her sene halimiz bu. Çocuklar dışarı çıkamıyor, bizler ise işimiz olduğu zaman mecburen çıkıyoruz. Doğalgaz gelmesi, hayat şartlarımızı çok değiştirecek. Bize de doğalgaz verilse, soba derdinden kurtuluruz. Evimizin her tarafı ısınır, biz de rahat ederiz” dedi.

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