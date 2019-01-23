40 bin doları yutan turist ‘Transa geçtim'

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir kuyumcudaki 40 bin dolarlık pırlantayı yutan İrlandalı Ian Cambell'ın, savcılıktaki ifadesinde, pırlantayı görür görmez transa geçtiğini ve bu nedenle yuttuğunu belirttiği öğrenildi.

Kuyumcuya müşteri gibi giren ve el çabukluğuyla çaldığı pırlantayı, iş yerindeki çalışanların fark etmesi üzerine yutan 54 yaşındaki İrlandalı Cambell'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Yuttuğu 2,5 karatlık pırlanta kolonoskopi işlemiyle vücudundan çıkarılan Cambell, ailesi ile sürekli Türkiye’ye tatile geldiklerini ancak eşinin intihar etmesi ile zorlar günler yaşadığını söyledi. Twitter

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Duygu bozukluklarından kaynaklı kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu idda eden Cambell "İrlanda'da tedavi görmekteyim. Bundan dolayı da çalışamaz raporum var.” dedi. Cambell, 27 Eylül 2018'de Marmaris'e tek başına tatil yapmak için geldiğini, 3 Ekim 2018'de olayın yaşandığı kuyumcunun önünden geçerken vitrine baktığını ve tezgahtarın daveti üzerine içeri girdiğini söyledi. Twitter

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Pırlantayı eline aldığına aklına eşinin geldiğini belirten Cambell rlandalı Cambell, ifadesine şöyle devam etti:

"Pırlantaları gördükten sonra transa geçtim. İntihar eden eşime almış olduğum yüzük aklıma geldi. Bu sırada tezgahtar bana pırlantalarla ilgili bir şeyler söylüyordu. Ancak transa geçtiğim için dinlemiyordum" dedi. Twitter

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