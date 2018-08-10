4 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı!

Malatya’da 20 Mart 2017 tarihinde Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi tarafında bulunan bir kafede yaşanan olayda, işletmeciler ve başka bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada Burak Akpınar (21), Hakan Kaba (32), Erdinç Barutçu (23) ve kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) hayatını kaybetmişti.