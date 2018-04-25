4 gün sadece muz yerseniz ne olur

Muz diyetini daha önce hiç duymadıysanız hazır olun! 4 gün boyunca sadece muz ile besleneceğiniz diyet sayesinde vücudunuz büyük bir değişim içine girecek. 4 gün boyunca sadece muzla beslenmeniz halinde vücudunuzda ne gibi değişimler oluyor, sizler için derledik. Göz atmadan geçmeyin!
Sindirim sistemini düzenliyor 4 gün boyunca muz tüketmenin faydalarından bir diğeri ise sindirim sistemini düzenlemesi. Önemli bir sağlık sorunu olan kabızlığa iyi geldiği bilinen muz, lif bakımından zengin bir ürün olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir
Mutluluk hormonu salgılıyor İnsanlarda mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanması ile muz tüketimi arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Günlük daha fazla muz yiyerek ruh halinizdeki olumlu değişimlere tanıklık edebilirsiniz.
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