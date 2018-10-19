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'3,5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük'

'3,5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük'

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, "Ben savunma bakanıyken 3,5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük." diyerek mevcut hükümetin abluka altındaki Gazze Şeridinin kontrolünü elinde tutan Hamas'a yönelik politikasını eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 16:38 - Güncelleme: 19-10-2018 16:38

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, yerel bir radyoya Gazze sınırında yaşanan son gelişmeler ve İsrail hükümetinin politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik net bir stratejisinin olmadığını dile getiren Barak, Hamas'a karşı saldırı düzenlenmesi gerektiğini ve bunun için bir strateji belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi.  

Netanyahu hükümetini Hamas'a karşı pasif kalmakla suçlayan Barak, "Ben savunma bakanıyken hava kuvvetlerimizin düzenlediği bombardımanda 3,5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük." ifadesini kullandı.

Eski başbakan sözünü ettiği katliamın ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi vermezken, Ehud Barak'ın açıklamaları mevcut hükümete Gazze'de yeni bir katliama imza atılması çağrısı olarak yorumlandı. 

Öte yandan Filistinli sağlık kaynakları, Barak'ın 27 Aralık 2008'de Gazze'deki polis merkezine düzenlenen,  aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 225 Filistinlinin şehit edildiği saldırıyı kastettiği değerlendirmesinde bulundu. 

Eski Başbakan Ehud Barak, 2007-2013 yılları arasında savunma bakanı olarak görev yapmıştı. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 17:32 zaten birbirinizi öldüre öldüre yokedeceksiniz. ne diyebilirimki barışmıyorsunuz devamlı savaşıyorsunuz. yanlıştan biran önce dönün artık sayın Yahudi yetkili sizde hamasta savaşı bıraksın yeter artık ben devamlı ağlıyorum Filistinliler hayatını kaybettikçe. yeterin artık.

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