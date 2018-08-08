30 yıldır böylesi görülmedi! Ordu'yu sel vurdu 7 köprü yıkıldı dehşet görüntüler var

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu 7 köprü yıkıldı. Perşembe ve Fatsa ilçelerinde de durum kötü. Meteoroloji ise yağışların yarın akşama kadar kesintisiz devam edeceğini duyurdu. Bölgeden gelen görüntüler ürpertici.

30 yıldır böylesi görülmedi! Ordu'yu sel vurdu 7 köprü yıkıldı dehşet görüntüler var

Ordu'nun Ünye, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinden arka arkaya ajanslara son dakika haberler düşüyor. Kesintisiz sabah saatlerinden beri devam eden yağışlar sel felaketine yolaçtı. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. Şimdilik tek teselli felaketin can kaybına sebep olmaması oldu. 7 köprü sel felaketinde tamamen yıkıldı. Bunlardan birinin ana köprülerden biri olduğu haber veriliyor. Karadeniz sahil otobanı da sele teslim oldu.

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30 yıldır böylesi görülmedi! Ordu'yu sel vurdu 7 köprü yıkıldı dehşet görüntüler var

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu: "Ünye'de 14 Temmuz'da sel felaketi yaşadık. Yaklaşık 3-4 gün önce aynı mahiyette tekrarı ve bu gece de başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Ana merkez olarak etkilenmedik ama üst bölgelerdeki mahallelerimizden gelen sel derelerin taşmasına, dolayısıyla şuanda da benim de içerisinde bulunduğum bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Onlarla beraber, iş makinalarıyla beraber onları tahliye ediyoruz. Ben şu anda sel bölgesindeyim.Köprüler, özellikle Ünye ile Fatsa arasındaki üç köprü yıkılmış vaziyette. Ve tamamen Karadeniz Otoyolu'nu bağlayan köprünün bir tanesi yıkıldı, bir tanesi de yıkılmak üzereydi ben tam geçtiğimde.Şu ana kadar bir can kaybımız yok."

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30 yıldır böylesi görülmedi! Ordu'yu sel vurdu 7 köprü yıkıldı dehşet görüntüler var

PERŞEMBE'DE DURUM VAHİM: Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar şöyle konuştu: "Allah bundan kötüsünü bizlere göstermesin inşallah diyoruz. Nedense artık bizim Perşembemizde yoğun yağmur ve sel felaketiyle karşılaşıyoruz. Yapmış olduğumuz yollar, yaptığımız hizmetler bir anda boşa gidiyor maalesef. Ancak asfalt ve beton olan yerlerimiz kendini koruyabiliyor. Stabilize yapmış olduğumuz tüm yollar bozuldu. Bizim 56 mahallemiz var, yüzde 70-80'inde büyük bir arıza var, afet var. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yollarımız tamamen gitti. Allah razı olsun büyükşehirden araç yardımı aldık. Şu anda arazide 17 aracımız çalışıyor. Bu gece akşamdan sabaha kadar yoğun bir şekilde çalıştık, gündüz de devam ediyor. İnşallah yağmur devam etmez, temennimiz bu.Artık yağmurdan da nasibini aldık biz. Şu anda toprak da yağmur istemiyor. İsteğimiz yağmurun kesilmesi.."

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30 yıldır böylesi görülmedi! Ordu'yu sel vurdu 7 köprü yıkıldı dehşet görüntüler var

FATSA DA DURUM: Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da şöyle konuştu: "Maalesef sabah yağmur şiddetini artırdı. Bölgemizin tamamını etkiledi diyebiliriz. Bir çok yolumuzda heyelan, köprülerde menfezlerde yıkılmalar var. Ekiplerimiz olay yerinde. Anında müdahale etmeye çalışıyoruz ama Allah'tan gelen bir afet bu yapacak da fazla bir şey yok. Bütün gücümüzle sabahtan beri ekiplerimizle çalışıyoruzb Çok şükür ki can kaybımız yok, en büyük tesellimiz bu. '

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