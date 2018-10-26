30 yaş altı en zengin ünlü kız, servet ödeyip malikane aldı! İşte Kylie Jenner'in saray yavrusu...

ABD'li yıldız Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott ve 8 aylık kızları Stormi ile yaşamak için 13 milyon dolara malikane satın aldı. Yaklaşık 213 metrekarelik ana yatak odası bulunan malikanede 7 yatak odası, 10 banyo, yüzme havuzu, kendine ait bir sinema salonu ve spor salonu da var.
Ünlüler dünyasının 30 yaşın altında en zengin üyesi olan Kylie Jenner, sevgilisi ve minik kızıyla yaşamak için servet değerinde yeni bir malikane satın aldı.
Jenner ve sevgilisi Travis Scott, 8 aylık kızları Stormi ile yakında taşınacakları malikane için 13 milyon dolar ödedi.
Ünlülerin yaşadığı Beverly Hills'teki malikanenin 7 yatak odası, 10 tane banyosu, yüzme havuzu, kendine ait bir sinema salonu ve spor salonu bulunuyor.
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