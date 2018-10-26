30 yaş altı en zengin ünlü kız, servet ödeyip malikane aldı! İşte Kylie Jenner'in saray yavrusu...

ABD'li yıldız Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott ve 8 aylık kızları Stormi ile yaşamak için 13 milyon dolara malikane satın aldı. Yaklaşık 213 metrekarelik ana yatak odası bulunan malikanede 7 yatak odası, 10 banyo, yüzme havuzu, kendine ait bir sinema salonu ve spor salonu da var.