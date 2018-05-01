30 Nisan 2018 reyting sonuçları Survivor mı Söz mü Çukur mu

Star TV'in Söz ve Show TV'in Çukur dizileri pazartesi akşamlarının iddialı yapımlarından. Fox TV'nin Yasak Elma dizisi ise son dakika bombası oldu son haftalarda, zirvelerden düşürebilene aşk olsun. 8.Gün ise hakkında atılan iddiaları destekler nitelikte sonuçlarla karşımızda. Kanal D'nin Siyah Beyaz Aşk dizisi ise yerinde saymaya devam ediyor. TV 8'de ise pazartesi akşamları Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 30 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 30 Nisan 2018 Pazartesi reyting sonuçları...