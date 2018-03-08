3. Havalimanının son hali havadan görüntülendi

İstanbul'un yeni havalimanında inşaat çalışmaları, tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 80'i tamamlanan 3. havalimanın son hali havadan görüntülendi.

3. Havalimanının son hali havadan görüntülendi

Yapımı devam eden 3. havalimanındaki son durum havadan görüntülendi. İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yüzde 80'in üzerinde tamamlanan inşaatta çalışan sayısının 36 bine ulaştığını belirtti.DHA'ya açıklamalarda bulunan Akçayoğlu, "Projede ocak ayı sonu itibarıyla yüzde 80'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz.

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3. Havalimanının son hali havadan görüntülendi

Şubat ayı yeni bittiği için hesaplamalar devam ediyor ancak şu an tam bir rakam veremesek de yüzde 80'in üzerine çıkmış olduk. İlk fazın A'sında iki pist, bir terminali açacağız. Hava trafik kontrol binası, otoparkı olmak üzere diğer destek binaları da bitirmiş olacağız.

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3. Havalimanının son hali havadan görüntülendi

Hava tarafında enerji konusunda çok daha hızlanmamız gerekiyor. Buna biraz daha ağırlık vermiş vaziyetteyiz. 1. pistin ışıklandırmasını bitirdik. Bazı sistemleri test etmek açısından çok önemliydi. Diğer pist ile taksi yolları ve apron hazır oldukça aydınlatma testlerini bitireceğiz.

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3. Havalimanının son hali havadan görüntülendi

Pier 1 terminali de hemen hemen bitirdik. Terminalin bütün kısımlarını adım adım bitirerek, 29 Ekim'e operasyona hazır hale getirmek en büyük hedefimiz" dedi.

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