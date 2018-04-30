3 haftada 15 kilo verdiren içecek

Yaz ayları yaklaşıyor ve hala istediğiniz kiloya ulaşamadınız mı? 15 günde 3 kilo verdiren içecek ile göbek bölgenizdeki tüm yağlardan kurtulacaksınız. İşte tüm püf noktaları ile 15 günde 3 kilo verdiren içecek…
Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte kilo sorunu gözle görülür bir hale geldi. Yaz aylarına uygun giyinmek istiyor ama fazla kilolarınız yüzünden çekiniyorsanız aşağıda tarifini vereceğiniz özel içecek tarifi ile bu dertlerinizden tamamen kurtulacaksınız. Vücut ısısını arttıran ve metabolizmayı daha hızlı çalıştırması sayesinde hızla kilo vermenize yarayacak özel termojenik baharatlar ile hazırlanan bu karışıma hemen göz atın.
Diyet takviyesi olarak kullanılan ve 3 haftada 15 kilo verdiren özel içecek tarifini sizler için hazırladık, göz atmadan geçmeyin. Malzemeler: -Yarım demet maydano -2 tane limon -3 yemek kaşığı elma sirkesi -1 litre su -5 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil -3 yemek kaşığı tarçın tozu
Nasıl yapılır? 1.adım: İki limonu sıkın. 2.adım: Geriye kalan malzemeleri karıştırın. 3.adım: Karışımı süzün ve her gece uyumadan önce bir bardak için. 4.adım:3 hafta uygulama sonrasında 1 hafta ara verin ve devam edin. Not: Bu içeceğin hamileler tarafından tüketilmesi sakıncalı bulunmaktadır.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER