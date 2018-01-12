3 günün hava durumu 14 Ocak'ta çok fena kar geliyor

ANKARA'dan Konya'ya, İstanbul'dan Bursa'ya, Balıkesir'den Kocaeli'ne Sakarya'dan Kayseri'ye kadar bir çok ilde son hava durumu tahmini ile kar alarmı verildi. 13 Ocak cumartesi günü sulu kar olarak başlayacak yağışlar, 14 ocak pazar günü kar fırtınasına dönüşecek. 15 Ocak pazartesi günü de kar yağışı sürecek. Pazar günü 42 kentte etkili olacak kar yağışı pazartesi günü 35 ilde yoğunlaşarak devam edecek. İşte meteoroloji tarafından yayınlanan önümüzdeki 3 günün haritalı hava durumu tahmini; Twitter

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13 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU : Cumartesi günü Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgesnde yağmur var. Yağışlar İzmir, Muğla, Antalya ve Mersin'de çok şiddetli olacak ve sel baskınlarına yol açabilecek. Meteoroloji bugün Antalya'da başlayan gök gürültülü sağanak yağışların Cumartesi günü akşam saatlerine kadar Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinde aralıklarla kuvvetli olacağı uyarısını geçti. Twitter

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14 OCAK PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU : Meteoroloji pazar günü için yayınladığı hava durumu tahmininde tam 42 il için kar alarmı verdi. İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sinop, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Isparta'da sulu kar yağışı görülecek. Etkili kar yağışı beklenen 42 il ise şöyle: Ankara, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Afyon, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Karabük, Konya, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Artvin ve Hakkari. Twitter

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