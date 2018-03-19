3 aylar mesajları resimli tebrik kartları 2018 yeni

İhsan ve huzur ayı, her gününde ayrı bir fazilet olan mübarek 3 aylar bugün başladı. 3 aylara özel en güzel resimli mesajlar, 3 aylar tebrik kartları ve WhatsApp, Facebook, İnstagram uyumlu en güzel resimli 3 aylar mesajları haberimizde.
Recep, Şaban ve Ramazan ayı olan ve mübarek sayılan 3 aylar bugün yani 19 Mart'ta Pazartesi günübaşladı. Fazilet dolu bu günde eller semaya açılacak ve merhameti bol Allah'a dualar edilecek. Sizler için hazırladığımız 3 aylar resimli mesajlarını sevdiklerine yollayabilir, onların dualarında yer alabilirsiniz. WhatsApss, Facebook, ve twitter'dan da paylaşabileceğiniz 2018 en yeni 3 aylar mesajları haberimizde.
Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA'ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun
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