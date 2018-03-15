2.Dünya Savaşı'nın en çarpıcı anları! Tiger tankı 252 kez vuruldu ancak...

İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika, Sovyetler Birliği, İtalya gibi dönemin süper güçleri arasında patlak veren, birçok ulusu karşı karşıya getiren insanlık tarihinin en kanlı savaşı olan 2. Dünya Savaşı 65 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. Birçok savaş taktiğinin denendiği, bilimin sınırlarının zorlandığı ve mühendislik harikası teknolojilerin ortaya çıktığı bu kanlı savaş önemli bir çok olayı içinde barındırıyor. İşte 2. Dünya Savaşı'nın en çarpıcı fotoğrafları ve o fotoğrafların hikayeleri...

Resimde gördüğünüz tank 503. Alman Ağır Panzer Taburu'dan (s.Pz.Abt. 503) meşhur Tiger 231 tankıdır. endisini meşhur eden olay ise Sander Muharebe Grubu olarak Doğu Cephesi'nde Ssemernikovo'nun batısında gerçekleştirdikleri bir hücum sırasında, yoğun düşman ateşi ile karşılaşmaları ve o andan itibaren yaşadıklarıdır. Muharebe grubunun maruz kaldığı karşı saldırıda Tiger 231 tankı hafif tankların önüne geçmiş ve tüm düşman atışlarını zırhına çekmiştir. Antitanklardan, tanklarından ve makineli tüfeklerden çıkan toplamda 252 isabetli atış tarafından vurulmasına rağmen ayakta kalmış ve üzerine 60 km daha ilerleyip grubu mevziye taşımıştır. Tank komutanı Teğmen Zabel daha sonra raporunda şu ifadeyi kullanmıştır: "Sonuç olarak, tahmin ettiğimiz gibi Tiger tankının zırhı bizi korudu." Tiger 231, daha önce hiçbir tankta görülmeyen bu "etkisiz hale getirilememezlik" başarısından sonra Almanya'ya geri döndürülmüş, broşürlere, gazetelere basılarak propaganda amacı ile tüm Alman halkına meşhur edilmiştir. (Kaynak: Atakan Büyükdağ)

