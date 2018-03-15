2.Dünya Savaşı'nın en çarpıcı anları! Tiger tankı 252 kez vuruldu ancak...

2.Dünya Savaşı tarihin en kanlı savaşı olarak tarihteki yerini koruyor. 65 milyon insanın öldüğü bu savaşta fotoğraflarla tarihe bir çok an kazındı. İşte ikinci dünya savaşının en önemli anlarının tanıklığını yapan fotoğraflar...

2.Dünya Savaşı'nın en çarpıcı anları! Tiger tankı 252 kez vuruldu ancak...

İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika, Sovyetler Birliği, İtalya gibi dönemin süper güçleri arasında patlak veren, birçok ulusu karşı karşıya getiren insanlık tarihinin en kanlı savaşı olan 2. Dünya Savaşı 65 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. Birçok savaş taktiğinin denendiği, bilimin sınırlarının zorlandığı ve mühendislik harikası teknolojilerin ortaya çıktığı bu kanlı savaş önemli bir çok olayı içinde barındırıyor. İşte 2. Dünya Savaşı'nın en çarpıcı fotoğrafları ve o fotoğrafların hikayeleri...

132
2.Dünya Savaşı'nın en çarpıcı anları! Tiger tankı 252 kez vuruldu ancak...

Resimde gördüğünüz tank 503. Alman Ağır Panzer Taburu'dan (s.Pz.Abt. 503) meşhur Tiger 231 tankıdır. endisini meşhur eden olay ise Sander Muharebe Grubu olarak Doğu Cephesi'nde Ssemernikovo'nun batısında gerçekleştirdikleri bir hücum sırasında, yoğun düşman ateşi ile karşılaşmaları ve o andan itibaren yaşadıklarıdır. Muharebe grubunun maruz kaldığı karşı saldırıda Tiger 231 tankı hafif tankların önüne geçmiş ve tüm düşman atışlarını zırhına çekmiştir. Antitanklardan, tanklarından ve makineli tüfeklerden çıkan toplamda 252 isabetli atış tarafından vurulmasına rağmen ayakta kalmış ve üzerine 60 km daha ilerleyip grubu mevziye taşımıştır. Tank komutanı Teğmen Zabel daha sonra raporunda şu ifadeyi kullanmıştır: "Sonuç olarak, tahmin ettiğimiz gibi Tiger tankının zırhı bizi korudu." Tiger 231, daha önce hiçbir tankta görülmeyen bu "etkisiz hale getirilememezlik" başarısından sonra Almanya'ya geri döndürülmüş, broşürlere, gazetelere basılarak propaganda amacı ile tüm Alman halkına meşhur edilmiştir. (Kaynak: Atakan Büyükdağ)

232
2.Dünya Savaşı'nın en çarpıcı anları! Tiger tankı 252 kez vuruldu ancak...

Reichstag binasının içerisindeki Sovyet askerleri dört bir yana isimlerini, geldikleri yerleri yazıyorlar. Mayıs, 1945, Almanya

332
2.Dünya Savaşı'nın en çarpıcı anları! Tiger tankı 252 kez vuruldu ancak...

1961 Berlin'inden kapitalizm ve komünizmin burun buruna olduğu bir görüntü. Amerikan M48 Patton'lar ve Sovyet T55'ler Berlin'in en önemli sınır noktalarından Checkpoint Charlie'de birbirlerine dönük namluları ile sınırlarını muhafaza ederlerken, 1961.

432
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro