29 Ekim'de çekilen bu görüntüler gündeme damga vurdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Şanlıurfa'da çekilen bir görüntü dikkatleri çekti. Ceylanpınar ilçesinde 10 yaşlarındaki 2 çocuğun bisikletle önünden geçtikleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na asılan bayrağa selam durup, öpmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ulucami Mahallesi'nde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı binasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı asıldı. Dün yoldan bisikletle geçen 2 çocuk, duvardaki bayrağı fark edince bisikletlerinden inip selam durdu. Çocuklar ardından Türk bayrağını 3'er kez öptükten sonra yollarına devam etti.

SELAM DURUP, ÖPTÜLER Bu anlar lçe Jandarma Komutanlığı'nın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçerken bisikletlerinden inen çocukların, Türk bayrağına selam durup 3'er kez öptükleri görülüyor.

  • Güncel 30 Ekim 2018 11:43
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • k.k.k 30 Ekim 2018 12:21 İşte bu vatan evlatları, devletimiz, milletimiz neden bu kadar büyük buradan anlayın. Daha küçükken içimize bayrak, millet sevgisi işlemiş. Bizim önümüzde hiçbir güç duramaz.

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