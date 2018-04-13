28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasınnın bugünkü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, oybirliği ile alınan kararı açıkladı. Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı'nın aralarında bulunduğu 21 sanık için ağırlaştırılmış müebbet verildi. Bu ceza daha sonra müebbet cezasına çevrildi. Kemal Gürüz de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 68 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.