28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi

103 sanığın darbe suçundan yargılandığı 28 Şubat davasında karar açıklandı. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.

28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasınnın bugünkü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, oybirliği ile alınan kararı açıkladı. Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı'nın aralarında bulunduğu 21 sanık için ağırlaştırılmış müebbet verildi. Bu ceza daha sonra müebbet cezasına çevrildi. Kemal Gürüz de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 68 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

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28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi

Müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar için yaşları ve sağlık durumları nedeniyle tutuklama kararı verilmedi. Sanıklar için yurtdışı yasağı konuldu. Bu isimler için adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı verildi.

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28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi

İSMAİL HAKKI KARADAYI (ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI)

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28 Şubat davasında müebbet alanların tam listesi

ÇEVİK BİR (ESKİ GENELKURMAY 2. BAŞKANI)

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