28 Nisan 2018 Cumartesi gazete manşetleri Hürriyet Sözcü Sabah

Gazete manşetleri 28 Nisan 2018 Cumartesi günü gazete manşetlerinde bugün neler var? Habertürk Sabah, Sözcü, Hürriyet, Milliyet, Vatan, Yeni Şafak, Fanatik, Posta gazetesi manşetlerinde neler var? Bugün gazete manşetlerinde 24 Haziran erken seçimi için verilen istifalar ve olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Beşiktaş'ın aldığı sahaya çıkmama kararı var. 28 Nisan 2018 Cumartesi gazete manşetlerini haberimizde okuyabilirsiniz.