28 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Bina, saniyeler içinde yerle bir oldu. Çevreyi toz bulut kapladı. Görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinden... Frankfort kentinde bulunan, eyaletin en uzun binası kontrollü bir operasyonla yıkıldı. Bu işlem için binanın belirli noktalarına tonlarca patlayıcı yerleştirildi. Görevliler, patlamadan önce apartmanların çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın ardından çevreyi büyük bir toz bulutu kapladı. Binanın yerle bir olduğu o anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

Kontrollü patlamada amaca ulaşıldı. 28 katlı bina yıkılırken, çevrede herhangi bir hasar da oluşmadı. Geriye bu görüntüler kaldı. 1972 yılında yapılan binanın yerine, 5 katlı bir işyeri ve bin 100 kapasiteli bir otopark inşa edileceği belirtildi.