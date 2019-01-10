27 yıldır görmediği annesini Müge Anlı saatler içerisinde buldu!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Baran Kaya 27 yıldır görmediği annesi Tülay hanımı bulmak için başvurdu. Canlı yayınlanan programda Müge Anlı 2 saat içerisinde Baran'ın annesi Tülay hanıma ulaştı. Canlı yayına bağlanan anne Tülay ve oğlu Baran arasında duygusal anlar yaşandı.

Müge Anlı, ülke gündemine damga vurmaya devam ediyor. Anlı, programa katılan ve annesini 27 yıldır göremediğini söyleyen Baran Kaya'nın annesi Tülay'ı 2 saatte buldu.

Programa reklam arası verildikten sonra yayına tekrar başlayan Müge Anlı, müjdeli haberi Baran'a verdi. Seyircilerin alkışları arasında Anlı, Tülay'ın korkularının olduğunu bu yüzden yıllardır kaçtığını söyledi.

"SENİN ÇOCUĞUNU BÜYÜTÜP ÜZERİNE SALACAĞIZ" Müge Anlı yayın arasında Baran Kaya'nın annesi Tülay ile görüştüğünü söyledi. Tülay'ın korkularının olduğunu dile getiren Anlı, "Annen bir şeylerden kaçıyor. Senin ailen annene, çocuğunu büyütüp üzerine salacağız diyor." dedi.

Müge Anlı'nın çağrısı üzerine canlı yayına bağlanan Tülay hanım oğlu Baran ile 27 yıl sonra hasret giderdi. Korkusu olduğunu ve ölümle tehdit edildiği için kaçarak yaşadığını söyleyen anne Tülay, oğlu Baran ile de bu yüzden görüşemediğini söyledi. Tülay hanım kendi anne ve ailesi tarafından Baran'ın kendisine düşman olarak yetiştirildiğini düşündüğü içinde kaçtığını da sözlerine ekledi.