27 yıldır görmediği annesini Müge Anlı saatler içerisinde buldu!

ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programa katılan ve 27 yıldır annesini görmediğini, kayıp olduğunu iddia eden Baran Kaya'nın annesini 2 saatte bulundu.

27 yıldır görmediği annesini Müge Anlı saatler içerisinde buldu!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Baran Kaya 27 yıldır görmediği annesi Tülay hanımı bulmak için başvurdu. Canlı yayınlanan programda Müge Anlı 2 saat içerisinde Baran'ın annesi Tülay hanıma ulaştı. Canlı yayına bağlanan anne Tülay ve oğlu Baran arasında duygusal anlar yaşandı.

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27 yıldır görmediği annesini Müge Anlı saatler içerisinde buldu!

Müge Anlı, ülke gündemine damga vurmaya devam ediyor. Anlı, programa katılan ve annesini 27 yıldır göremediğini söyleyen Baran Kaya'nın annesi Tülay'ı 2 saatte buldu.

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27 yıldır görmediği annesini Müge Anlı saatler içerisinde buldu!

Programa reklam arası verildikten sonra yayına tekrar başlayan Müge Anlı, müjdeli haberi Baran'a verdi. Seyircilerin alkışları arasında Anlı, Tülay'ın korkularının olduğunu bu yüzden yıllardır kaçtığını söyledi.

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27 yıldır görmediği annesini Müge Anlı saatler içerisinde buldu!

"SENİN ÇOCUĞUNU BÜYÜTÜP ÜZERİNE SALACAĞIZ" Müge Anlı yayın arasında Baran Kaya'nın annesi Tülay ile görüştüğünü söyledi. Tülay'ın korkularının olduğunu dile getiren Anlı, "Annen bir şeylerden kaçıyor. Senin ailen annene, çocuğunu büyütüp üzerine salacağız diyor." dedi.

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