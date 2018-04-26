25 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul yoktu Sen Anlat Karadeniz ne yaptı

25 Nisan 2018 Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? 25 Nisan 2018 Çarşamba reytinglerinde kim galip geldi? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm neden yoktu? Sen Anlat Karadeniz ne yaptı? İşte 25 Nisan 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

25 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul yoktu Sen Anlat Karadeniz ne yaptı

Dün akşamın şoku Diriliş Ertuğrul yeni bölümün yayınlanmamasıydı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm neden yayınlanmadı? Öte yandan ATV ekranlarında Karadeniz fırtınası estiren Sen Anlat Karadeniz'de Vedat izleyiciyi çıldırmaya devam ediyor. Öte yandan Star TV ekranlarında 4N1K adlı dizi, yayın hayatına başladı. Yaparsın Aşkım dün akşam yayınlanmadı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar 2018 ise gecenin en zayıf halkası. 25 Nisan 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 25 Nisan 2018 Çarşamba, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 25 Nisan 2018 Çarşamba akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 25 Nisan 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

110
25 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul yoktu Sen Anlat Karadeniz ne yaptı

18 Nisan 2018 Çarşamba Total, AB ve ABC reyting sonuçlarının zirvesinde, Sen Anlat Karadeniz yer aldı. Listenin geri kalanında durum ne? Sen Anlat Karadeniz ne yaptı? Hadi beraber bakalım!

210
25 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul yoktu Sen Anlat Karadeniz ne yaptı

25 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 39.94 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 20.36 share ile Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) yer alırken, üçüncü sırada ise 20.32 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.

310
25 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul yoktu Sen Anlat Karadeniz ne yaptı

AB grubunda da 29.42 Sen Anlat Karadeniz zirvede yer aldı. İkinci sırada 24.96 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer alırken, üçüncü sırada ise 12.22 share ile Diriliş Ertuğrul Özel yer aldı. Sen Anlat Karadeniz ABC grubunda da 32.36 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) yer aldı.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro