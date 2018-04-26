25 Nisan 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul yoktu Sen Anlat Karadeniz ne yaptı

25 Nisan 2018 Çarşamba günü reyting sonuçları ne oldu? 25 Nisan 2018 Çarşamba reytinglerinde kim galip geldi? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm neden yoktu? Sen Anlat Karadeniz ne yaptı? İşte 25 Nisan 2018 Çarşamba reyting sonuçları...

Dün akşamın şoku Diriliş Ertuğrul yeni bölümün yayınlanmamasıydı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm neden yayınlanmadı? Öte yandan ATV ekranlarında Karadeniz fırtınası estiren Sen Anlat Karadeniz'de Vedat izleyiciyi çıldırmaya devam ediyor. Öte yandan Star TV ekranlarında 4N1K adlı dizi, yayın hayatına başladı. Yaparsın Aşkım dün akşam yayınlanmadı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Popstar 2018 ise gecenin en zayıf halkası. 25 Nisan 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 25 Nisan 2018 Çarşamba, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 25 Nisan 2018 Çarşamba akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 25 Nisan 2018 Çarşamba reyting sonuçları... Twitter

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18 Nisan 2018 Çarşamba Total, AB ve ABC reyting sonuçlarının zirvesinde, Sen Anlat Karadeniz yer aldı. Listenin geri kalanında durum ne? Sen Anlat Karadeniz ne yaptı? Hadi beraber bakalım!

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25 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 39.94 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 20.36 share ile Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) yer alırken, üçüncü sırada ise 20.32 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı. Twitter

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