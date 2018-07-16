23 yaşındaki genç kız uçurumun kenarında bu halde bulundu!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 23 yaşındaki Angela Hernandez aracıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Ülke Angela Hernandez'e ne olduğunu merak ediyordu. Angela Hernadez, 1 hafta sonra bir uçurumun kenarındA bulundu.

23 yaşındaki genç kız uçurumun kenarında bu halde bulundu!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 23 yaşındaki Angela Hernandez aracıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Ülke Angela Hernandez'e ne olduğunu merak ediyordu. Angela Hernadez, 1 hafta sonra bir uçurumun kenarındA bulundu.

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23 yaşındaki genç kız uçurumun kenarında bu halde bulundu!

En son 6 Temmuz'da bir benzin istasyonunda görülen Angela Hernandez, günlerdir aranıyordu. Aracıyla ortadan kaybolan Hernandez için ailesi tüm imkanlarını seferber etmişti. Angel Herhanadez için el ilanları dahi batırılmıştı.

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23 yaşındaki genç kız uçurumun kenarında bu halde bulundu!

Angela Hernandez, Cuma akşamı Big Sur bölgesinde yürüyüşçüler tarafından 200 metrelik bir uçurumun kenarına bulundu. Hernandez bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, yolda bir hayvandan kaçmak isterken uçurumun kenarına yuvarlandığını söyledi.

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23 yaşındaki genç kız uçurumun kenarında bu halde bulundu!

Kaybolduğu gün kız kardeşi Isabel'i ziyaret etmek için Oregon'dan Güney Kaliforniya'ya yola çıktığını ifade eden Hernandez, arabasının radyatöründeki suyu içerek hayatta kalabilmeyi başardığını söyledi.

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