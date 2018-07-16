23 yaşındaki genç kız uçurumun kenarında bu halde bulundu!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, 23 yaşındaki Angela Hernandez aracıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Ülke Angela Hernandez'e ne olduğunu merak ediyordu. Angela Hernadez, 1 hafta sonra bir uçurumun kenarındA bulundu.

En son 6 Temmuz'da bir benzin istasyonunda görülen Angela Hernandez, günlerdir aranıyordu. Aracıyla ortadan kaybolan Hernandez için ailesi tüm imkanlarını seferber etmişti. Angel Herhanadez için el ilanları dahi batırılmıştı.