23 Ocak reyting sonuçları Ufak Tefek Cinayetler solladı

23 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Kızlarım İçin ve Ufak Tefek Cinayetler salı günleri reytinglerde kıyasıya mücadele ediyor. Geçen hafta bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana gelmemişti. Geçen haftanın birincisi TOTAL ve AB sıralamasında Kadın olmuştu. Peki dünün galibi kim oldu? İşte 23 Ocak 2018 Salı günü reyting sonuçları
23 Ocak Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 20.02 share ile Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveyi kaptı. İkinci sırada 18.9 share ile Fox TV'de ekrana gelen Kadın dizisi yer alırken, üçüncü sırada ise 13.25 share ile Ufak Tefek Cinayetler yer aldı. AB sıralamasında ise gecenin birincisi Ufak Tefek Cinayetler oldu.
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