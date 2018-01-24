23 Ocak reyting sonuçları Ufak Tefek Cinayetler solladı

23 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçları belli oldu. Salı akşamları reyting mücadelesinde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Kızlarım İçin ve Ufak Tefek Cinayetler salı günleri reytinglerde kıyasıya mücadele ediyor. Geçen hafta bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana gelmemişti. Geçen haftanın birincisi TOTAL ve AB sıralamasında Kadın olmuştu. Peki dünün galibi kim oldu? İşte 23 Ocak 2018 Salı günü reyting sonuçları