23 Nisan için animasyon film önerileri

23 Nisan'da çocuklarınız ile birlikte izleyebileceğiniz en güzel animasyon filmleri sizler için bir araya getirdik.

23 Nisan'da çocuklarınız ile birlikte izleyebileceğiniz en güzel animasyon filmleri sizler için bir araya getirdik. İşte hem eğlendiren hem bilgilendiren hayal dünyasının kapılarını açan IMDb'nin listesine göre tüm zamanların en iyi animasyon filmleri.. 30. Oyuncak hikayesi 2 (1999) 7,9



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23 Nisan'da çocuklarınız ile birlikte izleyebileceğiniz en güzel animasyon filmleri sizler için bir araya getirdik. İşte hem eğlendiren hem bilgilendiren hayal dünyasının kapılarını açan IMDb'nin listesine göre tüm zamanların en iyi animasyon filmleri..29. Shrek (2001) 7,9



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23 Nisan'da çocuklarınız ile birlikte izleyebileceğiniz en güzel animasyon filmleri sizler için bir araya getirdik. İşte hem eğlendiren hem bilgilendiren hayal dünyasının kapılarını açan IMDb'nin listesine göre tüm zamanların en iyi animasyon filmleri..28. Mimi wo sumaseba (1995) 8



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